Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Snap gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 16,25 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,25 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 16,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.290 Snap-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 51,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snap gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,857 USD je Snap-Aktie.

