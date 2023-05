Snap Aktie News: Snap gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Snap 9,66 EUR

0,42% Charts

News

Analysen

Die Snap-Aktie stand in der London-Sitzung um 17:24 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 10,10 USD. Mit einem Wert von 9,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 119.386 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,15 USD) erklomm das Papier am 10.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 10,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (10,35 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,97 Prozent auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.062,73 USD gelegen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,772 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com