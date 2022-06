Snap Aktie News: Anleger setzen Snap am Mittwochvormittag unter Druck

Das Papier von Snap gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 6,4 Prozent auf 13,05 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 13,05 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,05 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 25 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. 81,84 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,95 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 80,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 21.04.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,19 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.062,73 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 769,58 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,259 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Bildquellen: Carl Court/Getty Images