Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Snap im Blick

Snap Aktie News: Snap schiebt sich am Abend vor

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,12 EUR 0,04 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,13 USD nach oben. Bei 7,33 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,12 USD. Bisher wurden heute 4.090.184 Snap-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 86,39 Prozent wieder erreichen. Am 27.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 2,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

