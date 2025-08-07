Snap Aktie News: Snap schiebt sich am Abend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,13 USD nach oben. Bei 7,33 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,12 USD. Bisher wurden heute 4.090.184 Snap-Aktien gehandelt.
Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 86,39 Prozent wieder erreichen. Am 27.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 2,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Snap-Aktie.
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
