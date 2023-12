Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 17,04 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,5 Prozent auf 17,04 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 17,19 USD. Bei 16,99 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 15.923 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,88 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 53,87 Prozent Luft nach unten.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD einfahren.

