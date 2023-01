Snap Aktie News: Snap steigt am Montagvormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 10,01 EUR zu. Die Snap-Aktie legte bis auf 10,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 10,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 36,65 EUR markierte der Titel am 14.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2022 bei 7,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,13 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 21.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.128,48 USD umgesetzt, gegenüber 1.067,47 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Snap am 31.01.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.02.2024.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,808 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

Erste Schätzungen: Snap gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Warum Jeff Bezos vor teuren Neuanschaffungen warnt - und Amazon Tausende Angestellte entlassen will

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com