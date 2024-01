Snap Aktie News: Snap am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 11:30 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 15,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.466 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2023 bei 16,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 06.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,857 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

