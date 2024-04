Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 15,11 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 15,11 USD zu. Bei 15,25 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,50 USD. Zuletzt wechselten 1.018.603 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2023). Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 18,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 92,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,19 Mrd. USD im Vergleich zu 988,61 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 23.07.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,522 USD je Snap-Aktie belaufen.

