Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Snap hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snap-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt bei 11,68 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 22:15 Uhr bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 11,68 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 12,02 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,59 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,02 USD. Zuletzt wurden via AMEX 34.649 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,54 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 59,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Am 27.04.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 988,61 USD – das entspricht einem Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD je Aktie ausweisen dürften.

