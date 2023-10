Snap Aktie News: Snap am Nachmittag höher

Kurs der Snap

Die Aktie von Snap zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 9,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 9,59 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 9,60 USD zu. Bei 9,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 663.268 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,89 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 44,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 22,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,852 USD je Snap-Aktie.

