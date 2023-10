Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,80 EUR ab.

Um 08:00 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 8,80 EUR. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,80 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 8,80 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 42 Snap-Aktien.

Bei einem Wert von 12,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Mit einem Zuwachs von 40,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 18,70 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,852 USD je Snap-Aktie.

