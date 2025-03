Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,5 Prozent auf 8,40 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 8,40 USD ab. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,31 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,64 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 670.217 Snap-Aktien.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 106,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,334 USD je Snap-Aktie.

