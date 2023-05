Snap Aktie News: Snap am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Snap 9,44 EUR

Um 11:46 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,51 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 9,48 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.806 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 markierte das Papier bei 16,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 70,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 24,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 988,61 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.062,73 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,772 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

