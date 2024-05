Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 15,19 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 15,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,27 USD. Bisher wurden heute 168.895 Snap-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,77 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.04.2024 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,19 Mrd. USD – ein Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 988,61 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,515 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

