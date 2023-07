Snap Aktie News: Snap am Montagmittag auf grünem Terrain

Snap im Blick

Die Aktie von Snap zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 9,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:30 Uhr 2,9 Prozent auf 9,72 EUR. Die Snap-Aktie legte bis auf 9,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.982 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2022 bei 12,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 31,89 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,19 EUR. Abschläge von 26,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 25.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.110,91 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.067,67 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,829 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

