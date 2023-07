Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 11,16 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 11,16 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 11,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 841.362 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 52,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 25.07.2023 vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.067,67 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.110,91 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.10.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,829 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang

Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal