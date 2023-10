Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,22 EUR.

Die Snap-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,22 EUR. Bei 9,27 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.724 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,84 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 7,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.188,55 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.128,48 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,852 USD je Snap-Aktie belaufen.

