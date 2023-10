Snap Aktie News: Snap gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 9,08 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 9,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 9,07 EUR. Bei 9,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.599 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 12,39 EUR markierte der Titel am 13.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,45 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 21,26 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 24.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,852 USD je Snap-Aktie.

