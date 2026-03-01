Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat letztes Jahr relativ wenig am Devisenmarkt interveniert. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus Kering: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen. SEC prüft Abschaffung der Quartalsberichtspflicht für US-Unternehmen. Sartorius peilt überdurchschnittliches Wachstum und steigende Margen an. Fraport: Gewinnrückgang trotz stabiler Entwicklung. BNP Paribas: Vermögensverwaltung soll Gewinn bis 2030 nahezu verdoppeln.

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