SNB-Aktie steigt: Schweizerische Nationalbank und Finma sehen Massnahmen zur Bankenregulierung positiv

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) begrüssen die am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedeten Massnahmen zum Thema Bankenregulierung. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Trump verlängert Waffenruhe: DAX unentschlossen -- Wall Street im Plus -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus Deutsche Rohstoff AG hebt Dividende an. Siemens Energy-Aktie mit Rekordhoch. GE Vernova hebt Prognose an. HeidelDruck-Aktie setzt Achterbahnfahrt fort. Microsoft erweitert KI-Allianz mit Moody’s. Mutares schließt Kapitalmaßnahme ab. Musk zementiert Stimmrechte vor Rekord-IPO der SpaceX-Aktie. Anthropic im Fokus: Unbefugte hatten offenbar Zugang zu Super-KI - Trump äußert sich überraschend positiv.

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