SNB-Präsident: Werden Negativzinsen nicht leichtfertig einführen

SNB-Präsident Martin Schlegel sieht die geldpolitischen Bedingungen aktuell als angemessen an. Negativzinsen wollte er für die Zukunft aber nicht ausschliessen, wie er in der Sendung "Eco Talk" am Montagabend sagte.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel