SNC-Lavalin Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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SNC-Lavalin Group hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,06 Prozent auf 3,11 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,80 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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