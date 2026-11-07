SNC-Lavalin Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,06 Prozent auf 3,11 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,80 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 CAD erwirtschaftet worden.

SNC-Lavalin Group hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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