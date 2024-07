SNCF-Chef: Können von geplanter Tat ausgehen

Heute im Fokus

UFO und Lufthansa-Tochter einigen sich auf Vergütungstarifvertrag. Biosimilar für Stelara von Fresenius vor EU-Zulassung. Fraport: Sicherheitskonzept hat am Frankfurter Flughafen gegriffen. Seit Tagen trennt sich Buffetts Berkshire Hathaway von Titeln der Bank of America. Neue französische Verkehrssteuer drückt VINCI-Gewinn. Enel peilt obere Prognosegrenze an.