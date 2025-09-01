DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.145 -0,9%Nas21.198 -1,2%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Dienstagabend

02.09.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Dienstagabend

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 232,46 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 232,46 USD ab. Im Tief verlor die Snowflake-Aktie bis auf 228,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,50 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 622.724 Aktien.

Bei 249,99 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,13 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

