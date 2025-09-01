Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Blick auf Snowflake-Kurs

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 230,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 230,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 229,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 125.723 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,63 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 107,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,45 Prozent.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,20 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

