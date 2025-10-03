Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit Abschlägen

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 237,54 USD ab.

Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 237,54 USD ab. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 236,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 242,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 96.648 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 249,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 lud Snowflake zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,95 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

