Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend billiger

So bewegt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 222,98 USD.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 222,98 USD. Bei 215,11 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 222,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.141.245 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 107,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 108,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 3,06 USD fest.

