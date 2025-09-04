Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend gesucht

So entwickelt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 224,81 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 224,81 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 226,50 USD. Bei 223,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 373.534 Snowflake-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 249,99 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. 11,20 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 109,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umsetzen können.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

