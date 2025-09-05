DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.410 ±0,0%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Aktienkurs im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend auf grünem Terrain

08.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Snowflake zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 228,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
194,38 EUR 2,18 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 228,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 230,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 226,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.480 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 249,99 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 8,64 Prozent niedriger. Bei 107,13 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 53,09 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

