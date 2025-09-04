DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagabend mit Kursabschlägen

09.09.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 224,17 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 224,17 USD. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 222,15 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,86 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 296.191 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 11,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 51,75 Prozent wieder erreichen.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

