Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 246,37 USD ab.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 246,37 USD. Bei 245,56 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 250,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.382 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 251,66 USD. 2,15 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 54,02 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle