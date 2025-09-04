Snowflake Aktie News: Snowflake behauptet sich am Abend

So entwickelt sich Snowflake

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 225,39 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Snowflake-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 225,39 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 232,15 USD. In der Spitze büßte die Snowflake-Aktie bis auf 224,08 USD ein. Bei 230,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 467.000 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 249,99 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. 10,91 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 868,82 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

