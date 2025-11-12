Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 272,12 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 272,12 USD zu. Bei 275,87 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 274,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 65.745 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 280,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,07 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 120,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Snowflake möglicherweise am 02.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

