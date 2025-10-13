Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 245,41 USD.

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 245,41 USD. Die Snowflake-Aktie zog in der Spitze bis auf 248,27 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,24 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 247.104 Aktien.

Bei einem Wert von 255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 116,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

