Snowflake im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit negativen Vorzeichen

14.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 240,37 USD nach.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 240,37 USD. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 238,12 USD. Bei 244,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 226.676 Snowflake-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,09 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Mit einem Kursverlust von 52,87 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

