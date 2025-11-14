Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 253,00 USD ab.

Die Snowflake-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 253,00 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 243,29 USD. Bei 246,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 151.773 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 120,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umsetzen können.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.12.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

