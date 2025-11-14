Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 257,63 USD.

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 257,63 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 259,62 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,99 USD. Bisher wurden heute 314.428 Snowflake-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,48 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 8,87 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,20 USD im Jahr 2026 aus.

