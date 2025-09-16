Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 217,86 USD.

Das Papier von Snowflake konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 217,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 218,87 USD. Mit einem Wert von 217,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 92.777 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei 249,99 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

