Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 192,54 USD ab.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 192,54 USD. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 192,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,81 USD. Zuletzt wechselten via New York 60.803 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 107,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Abschläge von 44,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snowflake ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 828,71 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

