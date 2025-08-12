Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Snowflake. Bei der Snowflake-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 194,63 USD.

Im New York-Handel kam die Snowflake-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 194,63 USD. Bei 195,24 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 191,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,81 USD. Zuletzt wurden via New York 194.813 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 107,13 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 81,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Snowflake ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 828,71 Mio. USD umgesetzt.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 27.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

Ausblick: Snowflake öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MongoDB-Aktie bricht ein: Schwacher Ausblick überschattet starkes Ergebnis