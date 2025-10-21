Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 243,92 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 243,92 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,00 USD nach. Mit einem Wert von 246,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 47.296 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 4,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 113,29 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,20 USD im Jahr 2026 aus.

