Aktie im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Nachmittag

22.08.25 16:09 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 195,70 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 195,86 USD zu. Mit einem Wert von 195,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 39.120 Snowflake-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,27 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,26 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Am 21.05.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,04 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 26.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

