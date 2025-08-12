Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend im Plus

Snowflake im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 196,66 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 196,66 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 199,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 239.327 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 229,27 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.05.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,94 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Snowflake am 27.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,10 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

Ausblick: Snowflake öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MongoDB-Aktie bricht ein: Schwacher Ausblick überschattet starkes Ergebnis