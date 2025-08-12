DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Snowflake im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend im Plus

22.08.25 20:25 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 196,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
167,00 EUR 3,74 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 196,66 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 199,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 239.327 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 229,27 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.05.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,94 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Snowflake am 27.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,10 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

Ausblick: Snowflake öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MongoDB-Aktie bricht ein: Schwacher Ausblick überschattet starkes Ergebnis

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung