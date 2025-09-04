Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagabend mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 224,38 USD ab.

Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 224,38 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 223,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 525.532 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 249,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 11,41 Prozent Luft nach oben. Bei 108,74 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 106,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle