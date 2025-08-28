DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Snowflake Aktie News: Snowflake gibt am Freitagabend ab

29.08.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gibt am Freitagabend ab
29.08.25 20:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 236,69 USD ab.

Snowflake
202,60 EUR -7,40 EUR -3,52%
Das Papier von Snowflake befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 236,69 USD ab. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 233,38 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 237,78 USD. Zuletzt wechselten 882.220 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 249,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Bei 107,13 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 54,74 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

