Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Snowflake hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Snowflake-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 225,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
193,72 EUR 0,74 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 225,39 USD bewegte sich die Snowflake-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 227,27 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 225,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 226,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 46.791 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 249,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,91 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 51,75 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

