SNP muss Betriebsgewinn für 2019 nachträglich halbieren - Aktie kracht ein

Heute im Fokus

DAX schließt grün -- US-Börsen schließen nach Fed-Entscheid grün -- Merck investiert in Frankreich -- WHO empfiehlt J&J und AstraZeneca -- BMW plant Absatzplus -- VW, Uber, Fresenius im Fokus

EU lässt Keytruda von Merck & Co bei klassischem Hodgkin-Lymphom zu. Snap kauft Berliner Spezialisten für Kleidungsgrößen. Apple setzt sich in Frankreich beim App-Tracking durch. Bechtle erhöht Dividende und gibt Gratisaktien aus. ver.di macht Druck für Deutsche-Bank-Beschäftigte in Call-Centern. Finnair erhält Staatskredit über bis zu 400 Millionen Euro. Erwarteter Ausgabepreis von Vantage Towers 24 Euro je Aktie.