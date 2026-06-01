Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX vor Gewinnmitnahmen -- Mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien -- Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab
Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander. Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher. Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen. Commerzbank-Aktie über UniCredit-Angebot: Können Anleger die Kurslücke nutzen?
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?