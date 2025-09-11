Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Donnerstagvormittag fester

So bewegt sich Volatus Aerospace

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,332 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,332 EUR. Bei 0,332 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,328 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 31.718 Volatus Aerospace-Aktien.

Wer­bung Wer­bung

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,807 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 78,313 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,12 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Wer­bung Wer­bung

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Wer­bung Wer­bung

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick