ITM Power-Aktie nach Zahlen mehr als gefragt: ITM Power schießt am Nachmittag hoch

So entwickelt sich ITM Power

Die Aktie von ITM Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das ITM Power-Papier aufwärts.

Im London-Handel gewannen die ITM Power-Papiere um 15:52 Uhr 27,8 Prozent. Die ITM Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,635 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,485 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 22.380.449 ITM Power-Aktien.

Halbjahres-Bilanz gibt ITM Power-Aktie einen Schub

Anlass für den Kurssprung waren die besser als erwartet ausgefallene Halbjahres-Bilanzzahlen des Geschäftsjahres 2024. In den sechs Monaten bis Ende Oktober legte der Umsatz auf 8,9 Millionen Pfund zu (Vorjahr: 2 Millionen Pfund). Beim bereinigten EBITDA standen zwar mit -21 Millionen Pfund weiterhin rote Zahlen, allerdings konnte ITM Power den Verlust halbieren.

Auch der Ausblick sorgte für freudige Gesichter auf Anlegerseite: Der Unternehmensumsatz soll sich wie bereits vorher angekündigt auf 10 bis 18 Millionen Pfund im Gesamtjahr belaufen. Der Fehlbetrag beim bereinigten EBITDA soll auf 45 bis 50 Millionen Pfund verringert werden.

Historische Daten zur ITM Power-Aktie

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 1,204 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,650 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ITM Power-Aktie. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,432 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,412 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte ITM Power am 31.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von ITM Power.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,093 GBP je ITM Power-Aktie.

